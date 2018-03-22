Появился первый трейлер художественного фильма «Благородные бродяги»

В Украине появился первый трейлер художественного фильма «Благородные бродяги». Полнометражный художественный фильм «Благородные бродяги» создает компания «Ганзафильм» при поддержке Госкино Украины.

Об этом сообщает Госкино в Фейсбуке.



«Благородные бродяги» – это музыкально-комедийный боевик, который рассказывает о львовских батярах Боди и Мирека, которые живут под лозунгом: «Любить Львов, женщин и шутки». Чтобы жизнь была яркой, благородные бродяги прибегают к различным авантюрам, оставаясь при этом положительными героями. Неожиданно для себя, они становятся опекунами молодой красавицы и их приключения набирают новых оборотов. События фильма происходят во Львове в 1938-39 годах.

Проект фильма стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино. Режиссером является Александр Березань, продюсером – Дмитрий Кравченко. Сценарий написал Тарас Боровок совместно с Дмитрием Наумовым.

Съемки проходили во Львове в августе-сентябре 2017 года. Сейчас фильм находится на этапе постпродакшена.

В ролях: Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов, Ксения Николаева, Олег Примогенов и другие.

Премьера фильма в Украине запланирована на 27 сентября 2018 года. Дистрибьютором ленты является компания Ukrainian Film.



Во время съемок во Львове в августе-сентябре 2017 года львовская культурная общественность выразила возмущение и решительный протест против подачи ТАКОГО Львова на обзор украинского зрителя, написав обращение.

Творческая группа фильма «Благородные бродяги» написала ответ на обращение львовян. На их взгляд, слишком эмоциональная реакция на отдельный момент творческого процесса привела к безосновательным обвинениям в адрес съемочной группы от некоторых львовских художников и одного из народных депутатов, а именно – в «продолжении гибридной информационной войны внутри украинского общества».

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