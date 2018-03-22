Последняя надежда – на людей: как на Львовщине спасают ослабленных от морозов аистов

Последние несколько дней на Львовщине было морозно – минусовые температуры упорно держались в течение нескольких суток. Совпало это с возвращением из теплых краев аистов, которые точно не ожидали такой погоды. Многие из них ослабли – но на помощь пришли люди.

Фотографии подкормки аистов опубликовало фотоагентство ЕРА.

Местный житель из села Вербляны, на Львовщине, не растерялся. Он, вместе с другими жителями, подготовил для порядка двухсот птиц нужную еду и тепло, чтобы они смогли пережить холодную весну.

Помощи аист ждет. Но стоит не переусердствовать. Так, основные правила обращения с этими птицами рассказал директор Львовского экоцентра Игорь Антахович.

«Во Львове сейчас аистов мы не видели, они не долетают до города. Но на окраинах, в частности, в Малехове, птицы уже есть. Сейчас очень важно людям позаботиться об аистах, поскольку погодные условия неблагоприятны для их самостоятельного поиска пищи. Однако, подчеркиваю, что подходить к этим птицам очень близко нельзя, поскольку они дикие и могут ударить человека».

«Если аист не поврежден, нет необходимости его забирать к себе или в какое-то помещение. Стоит просто вблизи очистить участок от снега, насыпать туда соломы, на что уже и выкладывать птицам еду. Аистов хорошо подкармливать отходами рыбы, нежирного мяса, картошкой с крупами. Это нужно делать дважды в сутки: вечером и на рассвете», – отметил господин Антахович.

Это не единичный случай помощи аистам на Львовщине. Так, в Жидачове коммунальщики вместе с частным предпринимателем организовали специальную подкормку. На Яворовщину неравнодушные закупили 400 кг рыбы салаки, 15 кг куриных сердец. Также получили свыше 100 кг разной рыбы безвозмездно от одного из львовских рынков. И все – для аистов. В Нагуевичах удалось спасти аж 230 птиц.

Сейчас в Украину постепенно возвращается тепло. Окончательно оно «отвоюет свои позиции» уже с 26 марта.

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