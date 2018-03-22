После визитов Савченко на блокпосты ребята просят не пускать к ним нардепов, – Корчинская

Украинские военные с блокпостов рассказывали, что когда к ним приезжает Надежда Савченко, она всегда говорит им о том, что с противоположной стороны такие же, как и они украинцы. Она убеждала, что на той стороне не враг.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» (в эфире телеканала ZIK) заявила народный депутат Украины Оксана Корчинская.

«К сожалению, Генеральная прокуратура слабо подготовилась относительно качества материалов по делу Надежды Савченко. Я надеялась, что наша Служба безопасности может сделать это с лучшим качеством. Складывалось впечатление, что это писали наши контрразведки», – подчеркнула Оксана Корчинская.

Если бы Надя Савченко действительно хотела добра Украине, то не искала бы помощи террориста Захарченко.

«В таком случае кто-нибудь из патриотов или тех, кто защищает Украину на передовой, может поверить в добрые намерения? Этого арсенала оружия действительно достаточно, чтобы уничтожить целый квартал. Но в то же время, это не такой большой арсенал, чтобы можно было не вести переговоры с украинскими военными», – убеждена народный депутат.

Поэтому она заверила, что если бы увидела в подготовленном ГПУ материале, что Надежда Савченко вела переговоры с украинскими вооруженными силами, тогда можно было бы поверить в ее искренние намерения сменить власть, а не работу на Москву.

«Поэтому мои взгляды были продиктованы только этим. В чем заключался сюрреализм, о котором она говорила? В том, что она не проходит через украинские блокпосты? То, что она старалась постоянно попадаться на наши «нули»?», – спрашивает народная обранка.

Также она рассказала, что украинские военные с блокпостов просили, чтобы к ним больше не приезжали народные депутаты после того, как там побывала Надежда Савченко.

«Когда она появилась на позиции Песков, военные подумали, что это приехали те, кто с ними работают постоянно, то есть мы. А то была именно Савченко. Она говорила с ними общими фразами о том, что с обеих сторон линии разграничения украинцы. Это были общие фразы, чтобы рассказать, что на той стороне не враг, а такие же люди», – заявила нардеп.

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