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четверг, 22 марта, 2018, 19:09 Политика
Порошенко о последних событиях: Выстоять в гибридной войне мы сможем, только объединившись

Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачение российской спецоперации.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», – говорится в сообщении.

«Цель российской спецоперации – посеять хаос и уничтожить Украинское Государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем лишь объединившись», – добавил Порошенко.

 
Петр ПорошенкоВерховная РадаНадежда Савченко
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2018-03-22 20:22 :51