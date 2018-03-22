Порошенко о последних событиях: Выстоять в гибридной войне мы сможем, только объединившись

Президент Петр Порошенко поблагодарил работников СБУ и ГПУ за предотвращение массовых терактов и разоблачение российской спецоперации.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Также спасибо офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и вовремя проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны», – говорится в сообщении.

«Цель российской спецоперации – посеять хаос и уничтожить Украинское Государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем лишь объединившись», – добавил Порошенко.

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