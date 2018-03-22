Полиция не исключает, что ветерана АТО Волошина довели до самоубийства

Следователями следственного управления Главного управления Нацполиции в Николаевской области внесено в Единый реестр досудебных расследований дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина – доведение до самоубийства.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.

«Следователями Следственного управления ГУНП в Николаевской области внесено в ЕРДР дополнительную квалификацию в деле о гибели Владислава Волошина по ст. 120 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства», чтобы тщательно проверить все вероятные причины, которые привели к трагедии», – говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие изучает все версии, и в результате следственных действий на основании экспертиз подтвердит или опровергнет каждую из них.

Кроме того, полиция призывает прессу и граждан, кто имеет любую полезную для следствия информацию, сообщать в Следственное управление ГУНП Украины в Николаевской области (вул. Спасская, 12) и уверяют, что каждое сообщение будет принято во внимание и тщательно исследовано.

Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин, в прошлом боевой летчик, участник АТО.

Впоследствии в СМИ появилась якобы телефонная переписка Волошина, в которой, в частности, говорилось о намерениях наложить на себя руки и о «махинациях» при реконструкции здания аэропорта, к которым якобы причастен председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Жители Николаева в соцсетях создали хэштег с требованием отставки председателя Николаевской ОГА в связи с этим самоубийством.

В свою очередь Савченко призвал прекратить распространять недостоверную информацию относительно самоубийства Волошина. По её словам, есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в том, что произошло, а причастные к трагедии обязательно понесут ответственность.

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