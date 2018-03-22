Олег Радик: Прошу запретить балаклавы. Это было решение Майдана

Львовский журналист Олег Радик обратился к руководству региона с требованием запретить применять балаклавы в общественных мероприятиях.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Официально, в рамках законодательства обращаюсь к руководству региона. Прошу запретить всем воинам света и тьмы участвовать в общественных мероприятиях в балаклавах, капронах и носках. На личике.

Письма будут направлены во все соответствующие инстанции. Это было решение Майдана. Кое-кто на него плюет.

Потому что они боятся Порошенко. А я не хочу бояться вас. Пошли вы лесом. С Аваковым. Я видел мягко говоря Ночь Гнева. Ходил с обрезом. Сделал выводы. Это наш город и наша Украина. Никто не имеет права инкогнито бороться за наши права. Надеюсь, люди, которые давно есть во всех информационных базах россиян, меня поддержат. У нас нет неправды за собой», – пишет Олег Радик.

Напомним, еще в июле 2015 года Петр Порошенко намереался просить Верховную Раду запретить ношение в мирных местах масок-балаклав.

«Я намерен внести в Раду представление о запрете ношения балаклав в мирных местах», – отмечал Президент.

С того времени запрет так и не подтвердили, чем пользуются активисты на массовых мероприятиях

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