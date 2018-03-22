Названы даты и время матчей 26-го тура футбольной Премьер-лиги-17/18

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей 26-го тура Чемпионата УПЛ сезона 2017/18 годов.

В частности, стартовый свисток домашнего матча «Карпат» со «Звездой» на стадионе «Украина» прозвучит в понедельник, 9 апреля, в 14:00, сообщает Информационный центр ФК «Карпаты».

Таким образом все болельщики смогут спокойно провести Пасхальные праздники в кругу семьи, а поддержать «зелено-белых» – в общенациональный выходной, в поливальный понедельник! До встречи на стадионе!

Отметим также, что все остальные поединки этого тура пройдут в субботу, 7 апреля:

• «Динамо» – «Заря» – 14:00

• «Верес» – «Шахтер» – 14:00

• «Черноморец» – «Олимпик» – 17:00

• «Александрия» – «Сталь» – 17:00

• «Ворскла» – «Мариуполь» – 19:30

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