Найем: Савченко должна сесть. Посягательство на государственность надо пресекать жестко и показательно

За планирование теракта Надежду Савченко нужно сажать. Такие посягательства на государственность должны пресекаться жестко и показательно.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Мустафа Найем.

Подаем его пост на языке оригинала:

«В шутку или всерьез, с дури или по пьяни Надежда Савченко все это планировала, за это надо сажать. Можно сильно не любит Юрия Луценко, не доверять Василию Грицаку и не хотеть второго срока Петра Порошенко.

У меня тоже к ним много вопросов. Но, простите за пафос, это не про них, это про страну. Такие посягательства на государстенность должны пресекаться жестко и показательно.

И, кстати говоря, даже если допустить, что изначально за ней не стояла никакая рука Кремля, она должна была появиться просто потому что не использовать такую возможность в тылу у врага мог только сумасшеший».

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала «террористический акт» в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать выживших».

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Народные депутаты исключили Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Сама Савченко, по информации СМИ, призывает украинцев к восстанию против власти и даже пронесла в Верховную Раду оружие.

22 марта Рада поддержала представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. За это решение проголосовал 291 депутат.

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