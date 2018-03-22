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четверг, 22 марта, 2018, 22:31 Политика
Нацсовет переоформил лицензии на вещание каналам «ZIK» и «Z ZIK»

Бизнесмен Петр Дыминский выбыл из состава конечных бенефициарных владельцев (контроллеров) ТРК «Мост ТВ» и «Новые коммуникации», владеющих лицензиями на вещание под логотипом «ZIK» и «Z ZIK» соответственно.

Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

«Национальный совет на заседании 22 марта удовлетворил заявления... относительно переоформления лицензии на вещание в связи с изменением сведений о конечных бенефициарных владельцев (контроллеров), составом связанных лиц, редакционного совета и руководителя», – говорится в сообщении.

Отныне конечными бенефициарами собственниками (контроллерами) является Дыминская Елена Ивановна (жена Петра Дыминского), Дыминска Жанна Петровна, Дыминська Анастасия Петровна (дочери бизнесмена).

Нацсовет отмечает, что изменился также состав руководства ТРК «Мост ТВ».

В частности, генеральным директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.

Игорь Туркевич вместе с Вадимом Заком выбыл из редакционного совета ТРК «Мост ТВ», в который входят Виктор Козий, Тарас Смакула, Даниил Никуленко и Остап Дроздов.

Состав руководства ТРК «Новые коммуникации» остался неизменным. Директором вещателя является Игорь Туркевич.
ZIKлицензииZ ZIK
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