Настоящее тепло в Украине следует ожидать лишь в двадцатых числах апреля, - синоптики

Огромные глыбы по колено, наводнения и снегопады. Зима никак не хочет уступать весне, надоела всем.

Об этом говорится в сюжете информационного проекта «Первые о главном» (в эфире телеканала ZIK).

Сурок Тимка из Харькова – главный вещун тепла в Украине. В этом году он проснулся второго февраля и предсказал раннюю весну.

Аисты, которые по зову природы уже вернулись в Украину. Однако вместо теплой погоды, вопреки пророчествам Тимки, они оказались в снежной ловушке. Чтобы спасти пернатых, люди приносят им еду и насыпают солому.

Чтобы помочь весне прийти скорее, согласился с предложением журналистов провести ритуал приближение тепла настоящий маг.

«Мы проведем ритуал для расчистки дорог. Сделаем так, чтобы погода в Украине наконец стала действительно теплой», – рассказывает маг Дмитрий Дульский.

Четыре свечи на магической чаше – это стихии. Колдун объясняет: вино – символ крови, а ритуальный череп запугает духов весны. А вот колдовские ножи уберут глыбы и снежные сугробы.

После завершения ритуала маг уверяет: теперь весна уже на пороге.

«Через три-четыре дня начнется настоящее потепление, а мы все увидим весну», – заверил колдун.

А в том, что ждать весны теперь и вправду не долго уверен и народный синоптик Леонид Горбань. В его арсенале тоже есть пентаграммы, правда не магические. Это расчеты движения планет, именно они, а не ритуалы, обряды или сурки создают погоду на планете.

«Ошибся сурок, которого, видимо, осенью плохо кормили. Он просто проснулся от голода и просил, чтобы его накормили. Про никакую раннюю весну расчеты не говорили», – говорит синоптик.

Но резкого потепления ждать не стоит – температура постепенно поднимется до плюс 4-5 градусов. А настоящего тепла, как утверждают синоптики, следует ожидать лишь в двадцатых числах апреля.

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