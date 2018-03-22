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четверг, 22 марта, 2018, 10:35 Регионы
На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые

На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей в этом году несколько медведей таки впали в спячку еще в конце декабря и вот на днях животные почувствовали приход весны и уже вышли из берлог.

Об этом сообщил руководитель центра бурых медведей Ярослав Бундзяк.

Напомним, в центре сейчас находится около 30 бурых медведей, они проживают в условиях максимально приближенных к естественным. В распоряжении животных 12 гектаров леса.

На Закарпатті в реабілітаційному центрі для бурих ведмедів прокинулись клишоногі
На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые

В зимнюю спячку впадают не все медведи. Некоторые имеют настолько серьезные психологические травмы, которые не способны адаптироваться и жить привычной жизнью медведей. Некоторым для этого нужно несколько лет. В этом году несколько медведей таки впали в спячку еще в конце декабря и вот на днях они почувствовали приход весны и уже вышли из берлог.

На Закарпатті в реабілітаційному центрі для бурих ведмедів прокинулись клишоногі
На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые
приют для медведей
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2018-03-22 12:29 :37