На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые

На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей в этом году несколько медведей таки впали в спячку еще в конце декабря и вот на днях животные почувствовали приход весны и уже вышли из берлог.

Об этом сообщил руководитель центра бурых медведей Ярослав Бундзяк.

Напомним, в центре сейчас находится около 30 бурых медведей, они проживают в условиях максимально приближенных к естественным. В распоряжении животных 12 гектаров леса.

На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые

В зимнюю спячку впадают не все медведи. Некоторые имеют настолько серьезные психологические травмы, которые не способны адаптироваться и жить привычной жизнью медведей. Некоторым для этого нужно несколько лет. В этом году несколько медведей таки впали в спячку еще в конце декабря и вот на днях они почувствовали приход весны и уже вышли из берлог.

На Закарпатье в реабилитационном центре для бурых медведей проснулись косолапые

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