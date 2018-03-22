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четверг, 22 марта, 2018, 11:16 Регионы
На Волыни – семеро пострадавших от переохлаждения

За медицинской помощью из-за переохлаждения в результате морозов на Волыни обратились семь человек.

Об этом ИA ZIK сообщили в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Из-за резкого снижения температуры окружающей среды увеличился риск переохлаждения и обморожения. Наиболее уязвимы к переохлаждению дети и люди преклонного возраста, а также лица в состоянии алкогольного опьянения.

Длительное пребывание на холоде приводит к угнетению функций организма, понижению температуры, появления сонливости, что может привести к гибели человека.

За последние трое суток в центра ЭМП поступило семь вызовов к пациентам, которые получили общее переохлаждение.
Волынская областьпереохлаждение
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2018-03-22 12:29 :20