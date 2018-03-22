На Волыни – семеро пострадавших от переохлаждения

За медицинской помощью из-за переохлаждения в результате морозов на Волыни обратились семь человек.
Об этом ИA ZIK сообщили в Волынском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Из-за резкого снижения температуры окружающей среды увеличился риск переохлаждения и обморожения. Наиболее уязвимы к переохлаждению дети и люди преклонного возраста, а также лица в состоянии алкогольного опьянения.
Длительное пребывание на холоде приводит к угнетению функций организма, понижению температуры, появления сонливости, что может привести к гибели человека.
За последние трое суток в центра ЭМП поступило семь вызовов к пациентам, которые получили общее переохлаждение.