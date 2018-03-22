На выходных Львов будет принимать международный турнир по каратэ

Во Львове, на велотреке Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины (ул. Клепаровская, 39а) в субботу и воскресенье, 24 и 25 марта соответственно, состоятся соревнования каратистов из разных стран мира, которые поборются за награды International Lviv Cup – 2018.

International Lviv Cup проходит при содействии Львовского городского совета в рамках программы «Открытые Кубки Львова», сообщает пресс-служба Львовского городского совета. Организатор турнира – СОК «Самурай».

В этом году Lviv International Cup стал самым масштабным турниром по каратэ в стране. Ведь уже по состоянию на утро среды, 21 марта, свое участие в нем подтвердило около 80 организаций из 12-ти стран. Общее количество участников – около 1000 спортсменов. Однако электронная он-лайн регистрация еще продолжается, поэтому участников может быть еще больше. В общем, соревнования будут проходить сразу на шести татами.

Кроме спортсменов из Украины, на турнире сразятся каратисты из Азербайджана, Чехии, Латвии, Беларуси, Польши, Молдовы, Венгрии, Словакии. Также будут гости из Чили и Египта, Иордании и Марокко.

На церемонии открытия турнира Lviv International Cup будет присутствовать президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук. Также приглашены Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Шигеки Суми.

«Участниками этих соревнований будут спортсмены, которые являются лидерами национальных сборных своих стран. International Lviv Cup – является одним из самых массовых турниров, которые проводятся на высоком организационном уровне и имеет крупнейшее международное представительство в Украине», – рассказал президент Украинской федерации каратэ Сергей Левчук.

Во время проведения турнира такого масштаба, организаторам удалось применить современные технологии и сделать Lviv International Cup настоящим зрелищем для зрителей и участников. В частности, будет вестись прямая интернет-трансляция с соревнований. Поединки можно будет увидеть в эфире телеканала «X-спорт».

Также Lviv International Cup стал первым турниром по каратэ в Украине, который имеет свои бренд-лица. Его «лицом» стали спортсмены мирового значения Екатерина Кривая (тренер СОК «Самурай») и Станислав Горуна (тренер СК «Юнион»).

«В этом году клуб «Самурай» получил возможность организовывать такой турнир благодаря тому, что прошло дело нам удалось провести LVIV OPEN CUP на очень высоком уровне. Благодаря этому мы сумели добиться увеличения финансирования.

Также нам удалось достичь такого большого количества международного представительства на турнире благодаря тесному сотрудничеству Львовской областной федерации каратэ и Федерации каратэ Украины. Стоит также добавить, что Антон Никулин, как тренер сборной Украины по каратэ, лично способствовал привлечению международных команд к участию в турнире International Lviv Cup», – отметил президент СОК «Самурай» Назарий Витер, который уже традиционно выступает организатором крупных турниров по каратэ в Львове.

Президент СОК «Самурай» также отметил, что команды Египта, Иордании, Чили, Марокко и Азербайджана примут участие в еще одних важных соревнованиях во Львове.

«Спортсмены этих команд изъявили желание остаться во Львове еще на неделю. За это время они будут проводить тренировки и спарринги со львовскими каратистами. Впоследствии примут участие в Гимназиаде Украины по каратэ, которая состоится через неделю после Lviv International Cup. Цель Гимназиады Украины – отбор на всемирную Гимназиаду, которая состоится в мае в Марокко», – рассказал Назарий Витер.

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