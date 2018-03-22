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четверг, 22 марта, 2018, 21:13 Львов
На сцене театра Заньковецкой во Львове выступят звезды аргентинского танго

К всемирному Дню театра при поддержке Посольства Аргентинской Республики в Украине 29 марта на сцене театра им. М.Заньковецкой во Львове – мировые звезды аргентинского танго.

Страсти на паркете покажет одна из самых известных пар танцоров и преподавателей мирового класса, ученики основателей Tango Rouge Company, чемпионы Европы и мира – Simone Facchini и Gioia Abballe в сопровождении итальянского танго-оркестра «Tango Spleen Orquesta». Начало – в 19.00, сообщают организаторы.

Simone Facchini и Gioia Abballe – молодая, харизматичная пара, которая на протяжении многих лет являются финалистами чемпионатов мира по аргентинскому танго. Недаром зал и судьи чемпионата мира прошлого года аплодировали стоя и заслуженно отдали им самый высокий титул – чемпионы мира по аргентинскому танго.

Изюминка праздника – Emilio Корнехо. Этот несравненный мастер аргентинского фольклора много лет является лучшим и в совершенстве владеет техникой malambo (танец аргентинских гаучо).

Tango Spleen – не менее известный в мире танго итальянский оркестр под руководством Марьяно Сперанза (Аргентина). Насыщенный звук и пронзительный вокал – именно то, что надо для сопровождения аргентинского танго.

Концерт состоится при поддержке посольства Аргентинской Республики в Украине к 25-летию установления дипломатических отношений между странами в рамках международного тура. Детали здесь.
львовКонцерты
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2018-03-22 23:35 :56