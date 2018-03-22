Литва может выслать российских дипломатов из-за отравления Скрипаля

Президент Литвы Даля Грибаускайте. Фото: president.gov.ua

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что рассматривает возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением нервно-паралитическим веществом бывшего российского шпиона в британском Солсбери 4 марта.

Об этом сообщает The Associated Press, передает «Европейская правда».

«Мы рассматриваем такие меры», – заявила президент страны Даля Грибаускайте, отвечая на вопрос, может ли Литва принять такие же меры, как и Британия.

Так, на саммите Евросоюза в четверг в Брюсселе Грибаускайте заявила, что предлагает свою полную поддержку правительства британского премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг предупредит страны ЕС о российской угрозе и убеждать их действовать.

Как известно, Британия выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне. Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия утверждает, что обоих россиян отравили токсичным военной нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанной в России.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.

Недавно польские СМИ сообщили, что Варшава из солидарности с Великобританией может выслать из страны российских дипломатов.

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