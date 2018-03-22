Луценко заявил о причастности России к передаче оружия Савченко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета, где рассматривали представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

«Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это – живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы», – сказал Луценко, комментируя заявления Савченко.

«Речь шла о ввозе оружия террористической «ДНР» для уничтожения конституционного строя Украины, создание хаоса и захвата власти», – подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками».

2 декабря 2017 года Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Хмельницкий. «Испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж Президента с использованием крупнокалиберной снайперской винтовки «Топаз», которая легко побивает броню и которая производится исключительно в «ДНР».

У следствия также есть видеозапись «ключевой встречи»:

«Под видеофиксацией Рубан, а затем Савченко изложили свои планы свержения конституционного строя по причине проведения террористической атаки из минометов на центр правительственного квартала в Киеве, совершение теракта внутри Верховной Рады с использованием полученных от боевиков оружия и взрывчатых материалов. Это видео сегодня будет продемонстрировано в зале ВР».

По словам Луценко, Савченко и Рубан согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения. «Во втором грузе довозили то, чего не хватало для минометов, введенных в первом грузы», – пояснил он.

«Это дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия и причастных к этому лиц противника Украинского государства», – сказал Луценко.

«С 6 марта до 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированной территории так называемой «ДНР», – рассказал генпрокурор.

Проехав КПВВ «Майорск» на грузовом «Мерседесе-Спринтере» без прохождения надлежащего осмотра, Рубан доехал до «нулевого поста», где его встретил «Форд» боевиков, – и затем сел в автомобиль сопровождения, а на его место сел вооруженный человек.

В Донецке автомобиль Рубана приехал к «Миндоходов», где его оставили на ночь, а утром автомобиль поехал до автобазы, где был загружен, в частности, минами 120 мм, стрелковым оружием, боеприпасами «с сокрытием их в мебели».

«Мы имеем упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором обозначена в.ч. 08819, которой руководит Щедрый Николай Алексеевич позывной «Наука» – полковник ВС РФ», – заявил Луценко.

По его словам, в 14:47 автомобиль Рубана выехал из Донецка в Горловку, где был в 23:11 на «базе дислокации военной техники», а затем двинулся в Никитовку.

«На двух военных частях, где загружалась оружие..., также есть командиры: подполковник Титов Роман Борисович, позывной «Алтаец», ВС РФ; в Горловке в дислокации на Свердлова, 22, – полковник ВС РФ Бердников Алексей Николаевич, позывной «Меркурий», фамилия-прикрытие Ткаченко», – сказал Луценко.

«Таким образом, мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации как врага Украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя», – подчеркнул генпрокурор.

ГПУ просит парламент дать согласие на привлечение уголовной ответственности задержание и арест, поскольку статьи, инкриминируемые Савченко, предусматривают лишь арест.

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