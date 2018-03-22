Комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности и арест Савченко

Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

За соответствующее решение депутаты 22 марта проголосовали единогласно, пишет «Украинская правда».

Сперва депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали за арест Савченко.

Необходимость ареста Луценко обосновывал тем, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления, может покинуть свое место жительства, скрываться от органов досудебного расследования, воздействовать на свидетелей, а также продолжать совершать преступления против национальной и общественной безопасности.

После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная Рада.

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