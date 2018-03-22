ГПУ обнародовала видеодоказательства причастности Савченко к планированию госпереворота

ГПУ обнародовала видеоматериалы о причастности нардепа Надежды Савченко к организации тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности.

Именно эти материалы были продемонстрированы в Верховной Раде во время рассмотрения представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности, предоставления согласия на арест Надежды Савченко.

Как сообщалось, сегодня регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

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