четверг, 22 марта, 2018, 14:50 Политика
ГПУ обнародовала видеодоказательства причастности Савченко к планированию госпереворота
ГПУ обнародовала видеоматериалы о причастности нардепа Надежды Савченко к организации тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и против общественной безопасности.
Именно эти материалы были продемонстрированы в Верховной Раде во время рассмотрения представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности, предоставления согласия на арест Надежды Савченко.
Как сообщалось, сегодня регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
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