«Газпром» обжаловал в суде Швеции решение арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Газпром» 21 марта подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство об отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» по договору на поставку газа.

Об этом сообщили в пресс-службе российской компании, передает Интерфакс.

«Поскольку окончательное решение арбитров по этому спору основано на тех же выводах, что и раньше принято отдельное решение по арбитражному разбирательству, ходатайство подано на аналогичных основаниях, а именно – за превышение арбитрами своих полномочий при вынесении решений и допущенных ими серьезных процессуальных ошибках», – сообщили в «Газпроме».

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза относительно компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме Газпром должен оплатить 2,56 млрд долларов в пользу «Нафтогаза».

Позже стало известно, что «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в деле о поставках газа, в деле о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.