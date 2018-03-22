Фейгин: Заявления Савченко вредили освобождению политзаключенных, но не считаю, что она была завербована

Все, что Надежда Савченко говорила после выхода из российской тюрьмы, было контр-продуктивным и вредило освобождению украинских политзаключенных.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения заявил бывший адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин.

Напомним, сегодня депутаты ВРУ поддержали представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Надежду Савченко задержали. Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский райсуд Киева будет избирать Савченко меру пресечения.

Марк Фейгин считает, что суд, избирая меру пресечения, должен учитывать все аспекты дела в отношении его бывшей подзащитной – и по обвинению, и характеристику самой Надежды Савченко, которая, с его слов, является специфическим человеком.

«Я не раз критиковал Надежду Савченко после ее выхода из тюрьмы и говорил, что вся ее деятельность была совершенно контрпродуктивной. Все, что она говорила (и что не касается уголовного дела) – это все вредило освобождению украинских политзаключенных. Но, как и раньше, по крайней мере за период ее пребывания в российской тюрьме, я не считаю, что она была завербована, что она была агентом ФСБ, как пишут в сетях. Я так не считаю», – подчеркнул Марк Фейгин.

По мнению юриста, ключевую роль в сложившейся ситуации сыграло окружение Савченко и ее характер. Бывший адвокат Надежды Савченко подчеркнул, что то, в чем ее обвиняли в РФ (гибели российских журналистов), было неправдой.

Марк Фейгин также отметил, что главари фейковой «республики» на Донбассе, которые предоставляли оружие Савченко и Владимиру Рубану, – марионетки Кремля, которые не принимают никаких самостоятельных решений.

Юрист рассказал, как в России отреагировали на ситуацию, которая случилась с Савченко. По его мнению, официально комментировать никто ничего не будет, но в атмосфере будет витать ненависть, издевательство и «троллинг», мол, где та оппозиция, которая защищала Надежду Савченко, выходя с плакатами, и поедет Фейгин ее снова защищать. Главной задачей этого будет уколоть Украину и украинцев.

Марк Фейгин также заявил, что больше не будет защищать Надежду Савченко.

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