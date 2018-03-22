Европейское космическое агентство планирует запустить телескоп для изучения атмосферы экзопланет

ESA намерено запустить телескоп ARIEL, предназначенный исключительно для изучения атмосфер экзопланет.
Об этом сообщает DT.
Отмечается, предварительно запуск запланирован на 2028 год.
ARIEL должен изучить более тысячи известных планетных систем и выявить связь между атмосферами небесных тел и окружающими объектами. Например, астрономы смогут узнать, зависит ли состав газовой оболочки планеты от типа материнской звезды.
Основными целями ARIEL будут планеты с температурой поверхности выше 350 градусов Цельсия – то есть априори непригодные для известных форм жизни. Кроме того, это будут массивные тела, тяжелее Земли в несколько раз.
Исследования планируется проводить с помощью спектрографа, который будет регистрировать спектр планеты во время транзита – прохождения по диску светила. Также инструмент попытается уточнить температуру планеты, оценивая изменение исходящего от звезды потока излучения, когда небесное тело движется позади.