Если РФ не реализует «Северный поток-2», то будет вынуждена заключать новый договор с Украиной

В МИД убеждены, что в случае нереализации проекта «Северный поток-2», Россия будет вынуждена договариваться с Киевом о новом контракте по транзиту газа в ЕС по территории Украины.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«В ЕС могут создать равные условия для всех стран по покупке и транзиту газа, чтобы «Газпром» не пользовался никакими преимуществами, которыми он привык пользоваться», – сказала заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире телеканала «Прямой».

«И после того в ЕС уже смогут покупать газ у «Газпрома» не на нашей западной границе, а на нашей восточной границе, и поставлять сами себе газ через территорию Украины. Это будет наиболее выгодный маршрут, а «Северный поток-2» – думаю, что он не будет существовать в эти сроки, которые рисует себе РФ. Будет ли он вообще, не могу сказать», – подчеркнула заместитель министра.

На вопрос, почему до этого времени не сделано таким образом, чтобы ЕС покупал российский газ на украинско-российской границе, в месте вхождения газа в украинскую газотранспортную систему, Зеркаль ответила:

«Потому что сейчас это уже не предмет разбирательства в Стокгольмском арбитраже, где мы надеялись, что этот вопрос найдет свое решение. Поскольку контракты, которые существуют между «Нафтогазом» и «Газпромом», фиксируют, что эти точки находятся на нашей западной границе».

«И мы надеялись, что при разбирательстве в арбитраже, арбитраж позволит нам внедрить Третий энергетический пакет и перенести эти точки, то есть передомовитись с россиянами. Но этого не вышло, ибо арбитраж сказал нет... это вопрос вашего внутреннего регулирования, вопрос ваших внутренних взаимоотношений, и мы здесь ни к чему, это не вопрос арбитража», – пояснила она.

«В 2019 году завершается срок действия контракта на поставку и транзит природного газа, заключенного в 2009 году между «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украины». И поэтому мы сейчас все работаем над тем, чтобы были новые контракты, и чтобы эти новые контракты были соответствующие до Третьего европейского энергопакета, и давали всем доступ к нашей трубе, включая «Газпром».

Но «Газпром» должен резервировать себе определенное количество газа, которое они собираются транспортировать через территорию Украины, и это, видимо, должно быть не «Газпром», а и компания, которая будет отвечать за транспортировку газа в Европу», – подчеркнула Зеркаль.

«Что касается того, насколько у нас сильные позиции, будет также зависеть от того, будет ли к концу 2019 года этот второй Северный поток, если его не будет, то РФ будет вынуждена пойти с нами на переговоры и вести эти переговоры, включая наше законодательство», – заявила дипломат.

«Третий энергетический пакет – это правила, которые применяются в Евросоюзе ко всем операциям на рынке газа. Это вопрос относительно того, что имеют те, которые добывают газ, те которые транспортируют газ, те, которые продают газ населению и всем остальным. Они должны быть независимы друг от друга, чтобы не было монополии», – пояснила Зеркаль.

В то же время, по ее убеждению, «Газпром» не хочет таких изменений в правилах.

Как известно, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Противники проекта, в том числе Польша, страны Балтии и Дания – утверждают, что «Северный поток-2» увеличит зависимость ЕС от «Газпрома», который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.