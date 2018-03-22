Экс-заместитель председателя СБУ: Савченко и Рубан считали себя «спасителями» Украины

Надежда Савенко, кроме демонстративного геройства в российской тюрьме, реального вклада в оборону Украины еще не сделала, а считает себя если не спасителем всего мира, то, по крайней мере, Украины.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил заместитель председателя СБУ (2006-2007 гг.) Александр Скипальский.

Напомним, сегодня депутаты ВРУ поддержали представление ГПУ на привлечение народного депутата Украины Надежды Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест. Надежду Савченко задержали. Генпрокурор Украины Юрий Луценко подписал и объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский райсуд Киева будет избирать Савченко меру пресечения.

Александр Скипальский подчеркнул, что в Украине приостановлена опасная деятельность лиц, которые считали, что они могут быть «спасителями» состояния, в котором сейчас находится страна, с привлечением и при поддержке врага.

«Контакты, разговоры, нелегальные появления госпожи Савченко в «ДНР» и ее перемещения и Рубана с руководством преступных группировок – все это дает ясно увидеть, что мы сегодня не видим таких явных «ушей» русской спецслужбы. Это будет, наверное, расследоваться... Мне кажется, что в этом случае ФСБ работала с госпожой Савченко, сугубо используя ее черты характера», – считает бывший заместитель председателя СБУ.

Гость программы заявил, что Надежда Савенко, кроме демонстративного геройства в российской тюрьме, реального вклада в оборону Украины еще не сделала.

«А считает себя если не спасителем всего мира, то, по крайней мере, Украины, то есть человек переоценивает свои возможности. Безусловно, что спецслужбы – и наши, и всего мира – таких людей разыскивают и используют, внедряют их в общую систему подрывной деятельности», – заявил Александр Скипальский.

Политический деятель, народный депутат Украины V-VII созывов Андрей Сенченко считает, что Надежда Савченко – социально опасная личность.

«Причинами, теоретически, может быть вербовка в Российской Федерации, врожденные или приобретенные в жизни какие-то взгляды, которые ведут человека жизнью по-другому и снимают у него барьеры, это может быть и неадекватность на психическом уровне. Относительно этого, при необходимости, будут экспертизы и суд», – отметил Андрей Сенченко.

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