Экс-президенту Франции Саркози предъявили обвинения во взяточничестве

Бывшему президенту Франции Эммануэлю Саркози выдвинули обвинения во взяточничестве, незаконном финансировании его президентской кампании в 2007 году и сокрытии средств.

Об этом сообщили сразу несколько французских СМИ, ссылаясь на информацию, предоставленную анонимно, сообщает Укринформ.

«Бывшего президента Республики Николя Саркози обвиняют в «пассивном взяточничестве, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств», что является составной расследования финансирования его кампании в 2007 году», – сообщил телеканал France 2.

Николя Саркози отрицает факты, по которым он обвиняется», – сообщил источник в суде анонимно для franceinfo.

Как известно, вчера около полуночи бывшего президента Николя Саркози отпустили домой, сегодня в 8 утра его задержание и допрос был продолжен.

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