Эксперты ЕС подготовили для украинских полицейских руководство о правах человека

Состоялась презентация русскоязычной версии пособия «Права человека и обеспечение правопорядка во время публичных собраний», подготовленного Бюро демократических институтов по правам человека ОБСЕ.

Как пишет «Украинское право», издание адресовано, в первую очередь, сотрудникам правоохранительных органов. Уже проведены три обучающих семинара для полицейского командования.

Рекомендации, содержащиеся в пособии, направлены на эффективную работу правоохранителей во время мирных собраний и способствуют реализации права на мирные собрания в соответствии с международными стандартами.

Во время панельной дискуссии руководитель Департамента по вопросам реализации национального превентивного механизма Секретариата Уполномоченного Евгений Нецветаев проинформировал присутствующих о системных проблемах в деятельности правоохранительных органов. Особенно, когда речь идет о мирных собраниях.

«Мы часто бываем свидетелями того, что к участникам мирных собраний правоохранители применяют силу – бьют по голове, шее, в живот. И это – грубое нарушение! А во время конфликтных ситуаций они могут «успокаивать» не только нарушителей общественного правопорядка, но и всех тех, кто попадает под руку! Также мы фиксируем единичные случаи, когда медицинская помощь не предоставляется», – отметил Евгений Нецветаев.

Особое внимание присутствующих он обратил на отсутствие идентификации работников полиции. За это невозможно привлечь виновных к персональной дисциплинарной ответственности.

В пособии отмечается, что правоохранители должны планировать свою работу во время собрания и налаживать взаимодействие с общественностью. Также приводятся примеры несиловых приемов, которые можно использовать для решения проблем, которые возникают во время мирных собраний.

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