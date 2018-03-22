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четверг, 22 марта, 2018, 22:19 Львов
Депутаты львовского ГОРСОВЕТА во время одной сессии приняли два противоположных постановления о льготном проезде школьников

Депутаты Львовского горсовета во время сегодняшней сессии приняли два постановления относительно льготного проезда в общественном транспорте школьников, которые противоречат друг другу.

Как сообщал ZIK, сперва городские избранники внесли изменения в постановление «Об установлении стоимости проезда для детей школьного возраста», предусматривающая 50% скидку на проезд в общественном транспорте для учащихся школьного возраста. Согласно изменениям, воспользоваться льготным проездом школьники смогут «по предъявлении ученического билета, или документа, подтверждающего что ребенок учится в вузе».

Но уже после обеденного перерыва необходимым количеством голосов депутаты приняли постановление, подготовленное фракцией УКРОП, которая предусматривает бесплатный проезд учащихся не только в маршрутках, но и в электротранспорте с 7:00 до 20:00 в будние дни в течение учебного года. Стоит отметить, что сейчас для проезда в троллейбусах и трамваях ученики и студенты покупают льготный билет, который на 50% дешевле полного.
транспортЛГСльвовсессия
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2018-03-22 23:34 :50