Букмекеры принимают ставки на бойкот ЧМ-2018 по футболу в России, – СМИ

Букмекерские конторы начали принимать ставки на то, что хотя бы один участник чемпионата мира-2018 по футболу решится на бойкот турнира.

Вероятность неприбытия одной из футбольных команды оценивается коэффициентом 10,0, сообщает eurosport.

Ставки на бойкот чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, разместили и некоторые российские конторы, включая 1xBet. Коэффициент на то, что бойкота не будет, составляет 1,02, вероятность бойкота сборной Англии оценена в 21,00.

Ранее бывший исполнительный директор лондонского футбольного клуба «Челси» Кристиан Перслоу призвал страны Европы присоединиться к Англии в вопросе бойкота ЧМ-2018 по футболу в России. По мнению Кристиана Перслоу, бойкотирование чемпионата мира-2018 по футболу в России Германией, Францией и Испанией «повредило бы популярности Путина больше, чем любые экономические и дипломатические санкции».

В свою очередь глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что не поддерживает британские инициативы относительно возможных санкций в отношении чемпионата мира-2018 по футболу в России: «Немецкий футбольный союз стоит на стороне диалога, а не бойкота. Спорт должен быть мостом, сближающим людей».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.