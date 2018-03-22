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четверг, 22 марта, 2018, 23:42 Мир
Британский Совет закрывает свое представительство в Москве

Британский Совет официально заявил о прекращении своей деятельности в России.

Об этом говорится на сайте органа, сообщает «Громадское».

Отмечается, что Совет закрывает свое представительство в связи с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«Согласно этому мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», – сообщили в Британском Совете.

Его представительство в Москве работало с 1959 года.

Британский Совет – это международная организация, которая представляет Великобританию в области культуры и образования.
РоссияВеликобритания
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