Британский совет прекращает деятельность в России

Британский совет (British Council) сообщил о прекращении своей деятельности в России.

Об этом сказано на сайте организации.

«Британскому совету предписано прекратить деятельность в России согласно заявлению Министерства иностранных дел Российской Федерации. Согласно этому мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», – отмечается в заявлении.

Как известно, Британский совет – это международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования. Ее представительство работало в Москве с 1959 года.

Ранее сообщалось, что 5 марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британскую разведку, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Сейчас пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Позже Британия объявила, что отец и дочь Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», к производству которой может быть причастна Россия.

В Кремле отрицают эти обвинения.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращение контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, заявив о выдворении из страны 23 британских дипломатов.

Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство страны активно рассматривает меры по увеличению давления на Россию и, в случае необходимости, будет готова применить их в любой момент.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

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