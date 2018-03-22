Баскетбольная Суперлига определила даты проведения матчей плей-офф

Директорат чемпионата Украины по баскетболу утвердил даты проведения игр плей-офф в мужской Суперлиге Пари-Матч сезона-17/18.

В 1/4 финала команды будут играть до двух побед. В 1/2 финала, в матчах за бронзовые медали и финалы серии продлятся до трех побед, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Даты плей-офф Суперлиги:

1/4 финала (до двух побед):

Пара А. 1 команда – 8 команда (30 марта, 1 апреля, 4 апреля)

Пара В. 2 команда – 7 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара С. 3 команда – 6 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

Пара D. 4 команда 5 команда (29 марта, 31 марта, 4 апреля)

1/2 финала (до трех побед):

Победитель пары А – Победитель пары D (10, 12, 15, 17, 20 апреля)

Победитель пары В – Победитель пары С (10, 12, 15, 17, 20 апреля)

Бронзовая серия (до трех побед):

23, 25, 28, 30 апреля и 3 мая

Финальная серия (до трех побед):

24, 26, 29 апреля, 1, 4 мая.

Напомним, в конце этой недели состоятся последние поединки регулярного чемпионата Суперлиги, после которых будет сформирована итоговая турнирная таблица перед началом плей-офф национального первенства.

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