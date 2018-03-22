Аргентинский фермер обнаружил неожиданную находку на своей земле

Аргентинский фермер Хосе Антонио Нивус в своей усадьбе возле Буэнос-Айреса нашел окаменевшее доисторическую животное.

Мужчина сначала решил, что это гигантское яйцо динозавра, со ссылкой на издание Eart Touch News сообщает Gazeta.ua.

Исследователи прибыли на ферму и выяснили, что окаменелость осталась от глиптодона. Доисторический броненосец погиб в конце ледникового периода около 10 тыс. лет назад.

Ученые подчеркнули качество окаменелости. Броня состояла из более тысячи четко разделенных пластин.

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