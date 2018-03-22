Африка раскалывается на две части со скоростью 7 мм в год

Геологические процессы, происходящие в Восточно-Африканской рифтовой долине, могут в ближайшем будущем привести к катастрофическим последствиям. В этом регионе континент медленно раскалывается на две части, образуя трещины и разломы, которые угрожают транспортной и городской инфраструктуре.

Об этом со ссылкой на издание Daily Nation Страна.ua.

Связанная с процессом отделения восточной части Африки деформация земной коры привела к появлению геологического разлома – Великой рифтовой долины, которая протянулась примерно на 6 тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря.

Скорость, с которой две плиты (Африканская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.

По словам геолога Дэвида Адеде, хотя рифт длительное время оставался тектонически неактивным, в земной коре могут происходить незначительные движения, которые приводят к появлению на поверхности зон с большим количеством трещин. При этом обильные дожди усугубляют ситуацию, способствуя появлению других неровностей. Так, 19 марта большой разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать, однако эта временная мера не спасет ее от разрушения.

В будущем ситуация только ухудшится, предостерег ученый. В результате в регионе возгикнут стихийные бедствия, угрожающие жизни людей.

Поэтому необходимо составить карту линий разломов, чтобы прогнозировать образование новых трещин и учитывать это при строительстве новых зданий и инженерных сооружений.

Великая рифтовая долина или Большой Африканский разлом – крупное рифтовое образование рельефа, которое простирается от северной Эфиопии до центрального Мозамбика в Восточной Африке. Оно сформировалось в результате геологических сдвигов на границе Африканской и Аравийской тектонических плит. Северная часть разлома заполнилась водой, образовав Красное море.

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