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четверг, 22 марта, 2018, 16:01 Львов
25 марта – чествование памяти Вячеслава Чорновила

В воскресенье, 25 марта во Львове состоятся мероприятия, посвященные чествованию памяти Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Следовательно, в 12.00 руководство области и города возложат цветы и зажгут лампадки возле памятника Вячеславу Чорновилу в сквере возле Львовской областной государственной администрации.

Потом состоится чин панихиды, а также общественное вече.

Участие в мероприятиях примут лицеисты Львовского государственного лицея по усиленной военно-физической подготовке имени Героев Крут и учащиеся специализированной средней общеобразовательной школа № 46 с углубленным изучением английского языка им. В. Чорновила.
Львовская областьВячеслав Чорновил
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2018-03-22 16:39 :15