25 марта – чествование памяти Вячеслава Чорновила

В воскресенье, 25 марта во Львове состоятся мероприятия, посвященные чествованию памяти Героя Украины Вячеслава Чорновила.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
Следовательно, в 12.00 руководство области и города возложат цветы и зажгут лампадки возле памятника Вячеславу Чорновилу в сквере возле Львовской областной государственной администрации.
Потом состоится чин панихиды, а также общественное вече.
Участие в мероприятиях примут лицеисты Львовского государственного лицея по усиленной военно-физической подготовке имени Героев Крут и учащиеся специализированной средней общеобразовательной школа № 46 с углубленным изучением английского языка им. В. Чорновила.