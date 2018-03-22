25 марта – чествование памяти Вячеслава Чорновила

В воскресенье, 25 марта во Львове состоятся мероприятия, посвященные чествованию памяти Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.

Следовательно, в 12.00 руководство области и города возложат цветы и зажгут лампадки возле памятника Вячеславу Чорновилу в сквере возле Львовской областной государственной администрации.

Потом состоится чин панихиды, а также общественное вече.

Участие в мероприятиях примут лицеисты Львовского государственного лицея по усиленной военно-физической подготовке имени Героев Крут и учащиеся специализированной средней общеобразовательной школа № 46 с углубленным изучением английского языка им. В. Чорновила.

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