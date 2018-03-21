ZIK из-за притеснений обратился за поддержкой к ОБСЕ

Во вторник, 20 марта, представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир посетил Национальный союз журналистов Украины и провел встречу с активом крупнейшего журналистского объединения страны и представителями национальных медиа.

Об этом информирует пресс-служба телеканала ZIK.

Говорили о безнаказанности за преступления против журналистов, физическую безопасность работников СМИ, международное сотрудничество и свободу пленных и арестованных – Романа Сущенко, Николая Семены, Станислава Асеева и других.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлем Дезир подчеркнул, что последние четыре года – со времен Майдана – в Украине наблюдается сложная ситуация со свободой слова.

«Мы постоянно узнаем о случаях притеснения журналистов, нападениях на работников СМИ. Так же нападениям подвергаются редакции», – отметил господин Дезир.

По итогам мониторинга безопасности журналистов, который традиционно проводит НСЖУ, в прошлом году зафиксировано 90 случаев применения силы против работников СМИ.

«К сожалению, нам не известны эффективные случаи наказания виновных в этих преступлениях. Поэтому мы должны констатировать, что ситуация со свободой слова в Украине критическая», – отметил Сергей Томиленко.

«ZIK – один из тех, кто испытывает постоянное внешнее давление с учетом независимой редакционной политики и крайне неудобные для власти темы, которые артикулируются в эфире телеканала, в частности в наших проектах журналистских расследований. Поддержка такой мощной европейской правозащитной организации как ОБСЕ для нам особенно важна», – отметил генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич.

Генеральный директор медиа-холдинга ZIK Игорь Туркевич лично передал письмо-обращение с подписями работников ZIK с просьбой о поддержке и защите от притеснений представителю ОБСЕ по вопросам свободы медиа Арлему Дезиру, который заверил постоянный мониторинг ситуации с ZIKом со стороны организации.



Напомним, ZIK уже не впервые обращается к иностранным представительствам в Украине и международным институтам, которые являются гарантами свободы слова и свободных медиа.

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