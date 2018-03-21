Израиль обнародовал информацию относительно уничтожения сирийского ядерного реактора в 2007 году

Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции 2007 года, в ходе которой был уничтожен сирийский ядерный реактор.

Об этом сообщает DW.

Представители вооруженных сил Израиля отметили, что в сентябре 2007 года бомбовый удар израильской авиации уничтожил исследовательский комплекс в пустыне в регионе Дейр-эз-Зор на границе с Ираком, он был центральной частью сирийского атомного проекта.

«Послание, которое несет эта атака заключается в том, что государство Израиль не допустит создания тех возможностей, которые потенциально угрожают его существованию», – прокомментировали эту информацию в израильском военном ведомстве.

По данным военных, комплекс был уничтожен полностью и он не мог быть восстановлен.

Решение об уничтожении реактора «является одним из наиболее важных, принятых здесь за последние 70 лет», заявили в военном ведомстве, указывая на то, что через несколько лет провинция попала в руки Исламского государства, и реактором могли бы завладеть террористы.

Агентство AP считает, что обнародование этой секретной информации может быть сигналом и предупреждением для Ирана.

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