Военные руководители РФ и НАТО договорились о первой с 2014 года встрече

Минобороны РФ в среду сообщило о достижении договоренности о личной встрече начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти.

Об этом сообщает Минобороны РФ, пишет «Европейская правда».

Согласно сообщению российского Минобороны, инициатива проведения встречи была высказана со стороны НАТО.

«21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО генералом Кертисом Скапарротти. ...Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи», – сообщили в Минобороны.

О дате и месте проведения встречи не сообщается.

Еще в начале года американское издание BuzzFeed опубликовало информацию о якобы запланированной на январь личной встрече Скапарротти и Герасимова. Высшие военные руководители НАТО и РФ не общались ни разу с 2014 года.

Тогда в пресс-центре штаб-квартиры НАТО подчеркнули, что Альянс не менял стратегию в отношении России, но использует военные линии коммуникации.

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