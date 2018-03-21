Во Львове патриоты будут пикетировать горсовет, чтобы бандеровский флаг признали официально

В четверг, 22 марта, представители националистических организаций соберутся под Львовским городским советом на мирный пикет с требованием официально признать красно-черный флаг и вывешивать его наряду с государственным флагом в праздничные или траурные дни, связанные с национально-освободительной борьбой.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции сообщили представители «Национального корпуса», ВО «Свобода» и «Правого сектора».

Председатель Львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук напомнил, что соответствующее постановление, предложенное свободовцам, на сессии ГОРСОВЕТА 15 февраля провалили. Зато приняли альтернативное решение, которое в последний момент подали чиновники городского совета и фактически нивелирует значение красно-черного флага, поскольку лишь «рекомендуют» его использования. За такое решение в полном составе проголосовали фракции «Самопомощь» и «Гражданская позиция», а также городской председатель и секретарь городского совета.

Председатель Львовской городской организации ВО «Свобода» Любомир Мельничук.

Мельничук добавил, что постановления об обязательном использовании бандеровского флага уже приняли десятки украинских городов. Львов – первый, чей городской совет проголосовал против. Даже больше, после того городские чиновники дважды отменяли следующие сессии, поскольку, по словам свободовца, «боялись народного гнева».

По состоянию на сегодняшний день есть распоряжение о проведении сессии завтра, 22 марта. Поэтому представители «Национального корпуса», ВО «Свобода», «Правого сектора», «Сокола», ОУН, других националистических организаций и просто неравнодушные львовяне соберутся в этот день под стенами городского совета, чтобы донести до депутатов свои требования.

«Сейчас началась грязная кампания, что, мол, националисты хотят заменить государственный флаг на бандеровский. Но для всех очевидно, что главным является сине-желтый флаг. Но когда на него попадает кровь, он становится красно-черным. Это флаг украинской освободительной борьбы. Под таким флагом сейчас ребята в окопах защищают государство на Востоке», – отметил Любомир Мельничук.

Представитель Национального корпуса Евгений Сюч отметил, что патриотические организации готовы применить весь арсенал политической борьбы. «Мы не позволим глумиться на красно-черным флагом», – сказал он.

Представитель Национального корпуса Евгений Сюч

Руководитель НВР «Правый сектор» Львовщины Тарас Бобанич («Хаммер») добавил, что, по его мнению, нежелание городских чиновников признавать бандеровский флаг – это «пресмыкательство местной власти перед различными грантодателями».

Руководитель НВР «Правый сектор» Львовщины Тарас Бобанич («Хаммер»)

«То есть не берется во внимание ни национальная память, ни приоритетные моменты для украинской нации и Украинского государства, а идет, в первую очередь, учет, как нас воспримут в Польше, в Евросоюзе и тому подобное. Это своего рода комплекс неполноценности, который есть у них лично и который навязывается также и львовянам. Но мы однозначно доведем дело до конца, и красно-черный флаг будет развеваться в соответствующие дни рядом с государственным флагом. Никаких манипуляций мы не допустим», – отметил он.

Как сообщалось, Львовский городской совет 15 марта принял решение, согласно которого в памятные дни, связанные с выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествованием памяти борцов за независимость Украины, в городе будут вывешивать исключительно Государственный флаг Украины.

Это решение предложили чиновники городского совета, за него проголосовали 44 депутата. В то же время, в зале не хватило голосов за альтеративне решение депутата от фракции ВО «Свобода» Марьяна Батюк, согласно которому в памятные дни на Ратуше и Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым имели бы также вывешивать красно-черный флаг.

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