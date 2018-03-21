Высланные дипломаты РФ покинули Британию на самолете, который фигурирует в кокаиновой деле

Российские дипломаты, которых выслали из Лондона в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, сегодня покинули территорию Великобритании.

Об этом сообщает Европейская правда.

Британский телеканал опубликовал фотографии из аэропорта «Станстед», откуда улетали 23 российских дипломата и члены их семей, всего около 80 человек.

Примечательно, что дипломаты отправились в Москву самолетом Ил-96 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит Управлению делами президента России.

Этот лайнер фигурирует в деле о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию, который нашли в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Напомним, глава МИД Британии Борис Джонсон сообщил о наличии доказательств, которые свидетельствуют о разработке и накопление «Новичка» Россией.

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