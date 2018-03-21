Весна отвоевывает свои позиции – завтра в Украине потеплеет до +3°

В Украине в четверг, 22 марта, существенных осадков не ожидается, днем от 2° мороза до 3° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на своей странице в Facebook.

«22 марта в Украине без существенных осадков, только ночью в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и Крыму снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с», – говорится в сообщении.

Температура ночью 4-9° мороза, в западных областях 10-15° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг существенных осадков не прогнозируется. На дорогах гололедица. Температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

В ближайшие сутки в Львове без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 11-13° мороза, днем 0-2° тепла.

В Одессе в течение суток существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица. Температура ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла.

В четверг в Днепре без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

22 марта в Харькове в течение суток существенных осадков не прогнозируется. На дорогах гололедица. Температура ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла.

В Карпатах без существенных осадков. На дорогах гололедица. Температура ночью 12-17°, днем 0-5° мороза.

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