В Испании 260 каталонских политиков отстранены от должностей

Правительство Испании со времени применения статьи 155 Конституции уволил с должностей 260 каталонских политиков.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на портал COPE.

За 120 дней с момента введения прямого управления Мадрида в Каталонии своих должностей лишились 260 человек, отметила в испанском парламенте вице-премьер Сорайя Саенц де Сантамария.

По ее словам, 14 чиновников были уволены в непосредственном соответствии со статьей 155 Конституции. Еще 240 человек были освобождены правительством Испании в рамках процесса «снос» государственных структур, созданных женералитатом (правительством) Каталонии.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, который был признан правительством Испании незаконным и оспорен в Конституционном суде. На основании результатов голосования 27 октября парламент провозгласил независимость Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономии, ввел прямое управление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

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