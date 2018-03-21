В январе на Львовщине умерло на 1 тыс. больше людей, чем родилось

Количество населения Львовской области на 1 февраля 2018 года составляло 2528,5 тыс. лиц, в том числе населения областного центра – 757,5 тыс. лиц. С начала года население области уменьшилось на 1080 человек, в том числе Львова – на 361 человека.
Об этом IA ZIK сообщили в ГУ статистики во Львовской области.
В течение января 2018 года в области родилось 2041 младенца, что на 1,3% меньше по сравнению с январем 2017 года. Самый высокий уровень рождаемости был в Турковском, Сколевском и Жовковском районах, самый низкий – в городах Моршин, Червоноград.
Количество умерших в области по сравнению с январем 2017 года уменьшилась на 15,0% и составила 3053 лица.
В течение января 2018 года зарегистрировано 797 браков, что на 0,2% меньше относительно предыдущего года.