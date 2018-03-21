В Верховной Раде отклонили закон о разрешение на межгосударственное усыновление

Депутаты Верховной Рады не поддержали законопроект о присоединении Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления.

Об этом сообщает «Громадське».

Соответствующий проект проголосовали только 166 депутатов, при необходимых 226 голосах.

Присоединение Украины к Конвенции могло гармонизировать процедуру усыновления детей иностранцами с процедурами других государств-участников. Также это должно гарантировать, что межгосударственное усыновление осуществляется в интересах ребенка и с соблюдением его основных прав.

Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах межгосударственного усыновления была принята в 1993-м в Гааге.

В Раде этот вопрос выносили на голосование уже в 7 раз.

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