live
Aнонси
Ніна Южаніна, народний депутат України у програмі “ДокаZ” 22.03.18, о 20.00
Ніна Южаніна, народний депутат України у програмі “ДокаZ” 22.03.18, о 20.00
22 марта, четверг
Справжній переворот
Справжній переворот
22 марта, четверг
Духи статуту
Духи статуту
22 марта, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 21 марта, 2018, 23:04 События
В Василькове, что на Киевщине, главный архитектор и специалист попались на взятке

Работники прокуратуры Автономной республики Крым и Службы безопасности Украины задержали начальника главного архитектора Василькова и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции на взятке.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Главного архитектора задержали на взятке 10 тысяч долларов, начальника отдела – 300 тысяч гривен.

 
коррупцияИгорь ЛуценкоКиевская областьбазилика
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-21 23:25 :49