среда, 21 марта, 2018, 23:04 События
В Василькове, что на Киевщине, главный архитектор и специалист попались на взятке
Работники прокуратуры Автономной республики Крым и Службы безопасности Украины задержали начальника главного архитектора Василькова и начальника отдела государственной архитектурно-строительной инспекции на взятке.
Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.
Главного архитектора задержали на взятке 10 тысяч долларов, начальника отдела – 300 тысяч гривен.
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