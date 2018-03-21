В Украине впервые заставили несколько облэнерго заплатить за некачественные услуги

Почти 1000 потребителей в Украине получили компенсацию от нескольких облэнерго за некачественные услуги, предоставленные в 2017 году. Общая сумма выплат составляет 116 950 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Так, выплаты получили 913 потребителей. 90% компенсаций платили «Одессаоблэнерго» и «Киевоблэнерго».

Одесское предприятие заплатило 67 800 гривен; киевское – 38 100 гривен.

«В 2017 году компенсации должны были получить почти 120 000 потребителей. Это может свидетельствовать о невыполнении компаниями требований Порядка или предоставления недостоверной информации в формах отчетности № 11-НКРЕКУ и № 12-НКРЕКУ», – говорится в сообщении.

В НКРЕКУ отметили, что в 2018 году тщательно проверять компании на выполнение своих требований. В случае, если зафиксируют нарушение, компании заплатят потребителям компенсацию в двойном размере.

«Кроме этого НКРЕКУ будет в облэнерго из структуры тарифов на передачу электроэнергии местными электросетями и/или поставке электроэнергии по регулируемому тарифу средства в пятикратном размере от суммы невыплаченной компенсации», – пообещали в Нацкомиссии.

НКРЕКУ осуществляет госрегулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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