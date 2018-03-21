В Украине 25 марта стрелки часов переводят на летнее время

Традиционно, в последнее воскресенье первого весеннего месяца в Украине переходят на летнее время.
Об этом сообщила пресс-служба ЛОГА.
В 2018 году это произойдет в ночь с 24 на 25 марта. В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Следовательно, все часы после перехода должны показывать 4:00 утра.
Такая ежегодная процедура проводится для сбережения потребления электроэнергии.
График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будет адаптирован.
Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется ежегодно с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.