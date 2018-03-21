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среда, 21 марта, 2018, 17:12 Общество
В Украине 25 марта стрелки часов переводят на летнее время

Традиционно, в последнее воскресенье первого весеннего месяца в Украине переходят на летнее время.

Об этом сообщила пресс-служба ЛОГА.

В 2018 году это произойдет в ночь с 24 на 25 марта. В 3:00 стрелки часов необходимо перевести на один час вперед. Следовательно, все часы после перехода должны показывать 4:00 утра.

Такая ежегодная процедура проводится для сбережения потребления электроэнергии.

График работы автобусных станций, аэропортов и железнодорожных вокзалов по традиции будет адаптирован.

Перевод часов на летнее время на территории Украины осуществляется ежегодно с 1981 года. Считается, что это приводит к более эффективному использованию светлого времени суток в летний период.
Львовская ОГАлетнее время
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2018-03-21 17:58 :17