В течение прошедших суток на Донбассе ранены двое бойцов ВСУ

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня. В минувшие сутки агрессор произвел пять обстрелов укреплений украинских защитников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба штаба АТО.

На Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреляли наши позиции в районе населенного пункта Пески. Также, из гранатометов и противотанкового ружья враг вел огонь по защитникам Авдеевки.

На Луганском направлении из стрелкового оружия противник совершил обстрел наших укреплений неподалеку Станицы Луганской, а из 82 мм минометов и зенитной установки – вблизи Троицкого. Кроме того, 82 мм минометы враг применил по защитникам Луганского.

Вследствие вражеского огня один украинский воин получил ранения. Еще один наш военнослужащий получил боевое травмирование. Оба пострадавших оперативно доставлены в лечебные заведения и получили необходимую медицинскую помощь.

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