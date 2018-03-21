В столице завтра ограничат движение основными мостами через Днепр

22 марта, движение Южным и Северным (Московским) мостами частично ограничат в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщили в КК «Киевавтодор», говорится в сообщении КГГА.

Указывается, что на Южном мосту ограничение будет действовать с 10:00 до 15:00 в направлении жилого массива Позняки.

На Северном посту ограничение движения будет с 12:00 до 20:00 в направлении станции метро «Почайна».

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