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среда, 21 марта, 2018, 0:46 Мир
В США вновь произошла смертельная стрельба в школе

17-летний школьник, который начал стрельбу в средней школе Грэйт Милс Хай Скул (Great Mills High School) округа Сент-Мэрис штата Мэриленд (США), был застрелен охранником школы, но успел ранить двух учеников.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на CNN.

По сведениям журналистов, инцидент произошел утром перед занятиями, около 8 утра по местному времени. Остин Уайат Роллинз (Austin Wyatt Rollins), вооруженный пистолетом, открыл огонь в холле школы. Он тяжело ранил 16-летнюю девушку, и еще одного 14-летнего ученика. Есть также данные, что у того, кто стрелял раньше были отношения с пострадавшей девушкой.

Школьный охранник Блейн Гаскилл (Blaine Gaskill) начал стрелять по нападающему в ответ. Между ними произошла перестрелка. Охранник не пострадал, а Роллинз через несколько часов скончался от полученных ранений.

Оба раненых Роллинзом ученика находятся в критическом состоянии, раны девушки классифицировались как угрожающие жизни.

Про нападающего на данный момент известно, что он был отличником, родился в штате Теннесси, переехал в Мэриленд вместе с семьей в 2004. Его отец служил в ВВС.
СШАстрельбашкола
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