В Ryanair сообщили о первых маршрутах лоукоста из Украины

Стали известны первые направления лоукоста Ryanair из Украины. Рейсы начнут выполняться осенью 2018 года.
Маршруты опубликованы в мобильном приложении бюджетника для устройств Apple, передает Аvianews.com.
Согласно этой информации, Ryanair будет выполнять полеты из киевского аэропорта «Борисполь» и Львова.
Маршруты из Киева:
Киев-Барселона
Киев-Братислава
Киев-Гданьск
Киев-Краков
Киев-Лондон (Станстед)
Киев-Вильнюс
Киев-Вроцлав
Киев-Познань
Киев-Стокгольм (Скавста)
Киев-Варшава (Модлин)
Маршруты из Львова:
Львов-Дюссельдорф (Веце)
Львов-Краков
Львов-Лондон (Станстед)
Львов-Мемминген
Львов-Варшава (Модлин)
По этому случаю в аэропорту «Борисполь» состоится пресс-конференция авиакомпании «Ryanair».