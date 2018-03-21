В родном селе Ивана Франко спасли от морозов около 230 аистов

В с.Нагуевичи Дрогобычского района в древнем урочище Бор или Радичев Лес – неподалеку от усадьбы Ивана Франко – обнаружено около 230 аистов.

Об этом сообщил собкор ИA ZIK.

Вчера, 21 марта, община Нагуевичtq вместе с лесничеством и Государственным историко-культурным заповtдником «Нагуевичи» организовали подвоз достаточного количество сена для ночлега, рыбы.

Такое дело оказалась совершенно новым, – отметил директор заповедника Богдан Лазорак. – Ведь в таком количестве аистов в Нагуевичах еще не было с 1978 года, когда мороз в марте достигал 25 градусов, а территория настоящих лугов еще была покрыта водоемами.

С другой стороны птицы реагируют на помощь крайне закономерно, так как не доверяют присутствию людей. Аисты перегруппировались в лес, оставив привезенное сено, что увеличивает угрозу уничтожения аистов из-за холода и большое количество лисиц в этих окрестностях.

«Благодаря оперативной поддержке общин Львовщины сегодня будем иметь хорошие инициативы, – говорит Богдан Лазорак. – Утром состоится совещание в специализированной части гражданской обороны, где будет рассматриваться вопрос привоза в Нагуевичи палаток. Вместе с активистами везем гуманитарную помощь уникальным птицам».

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